Roccapiemonte, al via i lavori agli ascensori negli alloggi popolari

Sono stati affidati i lavori di completamento della pubblica illuminazione, per un importo di 150 mila euro, alla ditta Migliore Sas di Cimitile (Nola). L’avvio è previsto per la fine di febbraio e prevede il miglioramento dell’illuminazione pubblica in tutte le strade di Roccapiemonte, con la sostituzione delle vecchie lampade e l’utilizzo di luci a led di nuova generazione ed a risparmio energetico. L’intervento è previsto anche in alcune piazze del territorio rimaste fuori dal precedente appalto di settore, così come in alcune zone è prevista la sostituzione dei pali.

Gli alloggi popolari

Intanto il sindaco Carmine Pagano e il consigliere comunale Sabato Grimaldi confermano che è stata affidata alla ditta Pisano con sede a Salerno, la manutenzione degli ascensori all’interno degli alloggi Erp di via Siniscalchi. Un intervento che i residenti attendevano da anni e che sarà realizzato dando precedenza alle scale C e D (per la presenza di persone disabili). Presso le abitazioni di edilizia residenziale pubblica di via Rescigno inoltre sono stati appaltati i lavori di messa in sicurezza al fine di eliminare i pericoli esistenti, con annessa manutenzione straordinaria per il risanamento di ferro e calcestruzzo con affidamento alla ditta Di Domenico e Ferrara di Roccapiemonte.

Il commento di Grimaldi: