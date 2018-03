Roccapiemonte, al via i lavori nelle scuole di via Pigno e di Casali

Sono iniziati i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle scuole di via Pigno e della frazione Casali a Roccapiemente, che si sono resi necessari a causa di infiltrazioni di acqua in due aule scolastiche, per le quali era stata già disposta la chiusura. Dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Antonino Coppola è stato dato il via ai lavori in somma urgenza.

Soddisfatto il sindaco Carmine Pagano: