Villa Silvia, manifesti intimidatori contro il manager: "Sono delinquenti"

“E’ morto per la gioia di tutti coloro che hanno avuto la sfortuna di conosce il bastardo malefico Riccardo De Falco, non lo piange nessuno, gli amici delusi e disgustati, di questo lurido infame saluto con soddisfazione” è questo l’inquietante manifesto funebre, apparso a Roccapiemonte, con il nome dell’amministratore di “Villa Silvia”, il quale è vivo e vegeto e, alla luce dell’accaduto, ha subito sporto denuncia ai carabinieri. L’uomo, originario del Napoletano, è tornato alla guida della struttura di riabilitazione da circa sei mesi e già nel 2014 fu minacciato attraverso una busta con all’interno due proiettili e un messaggio di avvertimento.

La reazione

Sulla pagina Facebook di “Villa Silvia” si racconta l’inquietante episodio denunciando “nuovi attacchi di stampo camorristico” nei confronti di De Falco. “La stessa cosa - si legge nel post - si era verificata già 4 anni fa quando con proiettili e minacce si tentò di condizionare la vita del nostro centro. Stavolta la risposta sarà ferma e dura. Non ci lasceremo intimorire dai delinquenti.

Non permetteremo che la vita di Villa Silvia venga inquinata del malaffare e ancora una volta denunceremo alle forze dell’ ordine l’accaduto fiduciosi nel loro lavoro. Il silenzio uccide, l’onesta rende liberi e va condivisa, sempre". I militari dell'Arma sono al lavoro per riuscire a risalire all’identità degli autori del gesto.

