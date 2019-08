Roccapiemonte, multati altri "furbetti" del sacchetto: l'amarezza del sindaco

"Non ci fermeremo fino a quando la gente non capirà che rispettare l'ambiente e la città in cui si vive, significa rispettare se stessi, la salute propria e degli altri". A dirlo è il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano che annuncia di aver intercettato, attraverso le telecamere di videosorveglianza, nuove persone che sversano rifiuti con modalità irregolari violando le regole del sistema di raccolta differenziata adottato dall'Amministrazione Comunale attraverso l'azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

L’amarezza

Il primo cittadino a gamba tesa: “E' incredibile come alcune aree, specie in località San Potito cui fanno riferimento alcune foto, vengano ripulite con attenzione quotidianamente dagli operatori, e poche ore dopo ritroviamo sacchetti di vario genere nelle stesse zone. Non è forse chiaro che in qualità di sindaco adotterò tutte le misure utili atte a sanzionare, come doveroso, le persone che infrangeranno le regole. Alla Polizia Municipale ho già segnalato altri casi, e il Comando è in possesso di foto e video dei soggetti che verranno multati". Soltanto qualche giorno fa un altro uomo è stato segnalato e sanzionato per aver sversato illegalmente rifiuti in via della Fratellanza.

Gallery