Assenteismo, scambio dei cartellini poi andavano via dal cantiere: condannati 15 netturbini

Vanno dai 5 agli 11 mesi le condanne per 15 dipendenti del cantiere del Consorzio di Bacino S1, del comune di Roccapiemonte. Giorni fa, la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore. "Easy Badge", cartellini che venivano scambiati per attestare la propria presenza a lavoro, tra colleghi, per poi allontanarsi dal posto di lavoro.

L'indagine

Il lavoro investigativo fu condotto dai carabinieri della stazione di Castel San Giorgio in collaborazione anche con la Polizia Municipale. Pedinamenti, verifiche di documenti, monitoraggio dell’orologio marcatempo e anche riprese video, con l'installazione di due telecamere, avevano documentato la truffa che i dipendenti erano riusciti a mettere in atto. Secondo le indagini, lo scambio di favori tra i dipendenti rientrava in un periodo compreso tra novembre 2012 e gennaio 2013: gli addetti alla raccolta allora regolarmente timbravano i cartellini anche per conto di colleghi assenti, ritardatari o che si erano allontanati dal luogo di lavoro. Le misure cautelari notificate dal gip furono arresti domiciliari e obblighi di firma alla polizia giudiziaria. Tra un mese, il tribunale depositerà la sentenza che renderà più chiaro il ragionamento fatto dal giudice sulle singole posizioni.