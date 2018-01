Roccapiemonte, parte il progetto per la riqualificazione delle scuole

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, con apposita delibera di giunta, ha approvato il progetto tecnico esecutivo che prevede interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici scolastici della città per un importo complessivo di 3 milioni e 200 mila euro.

I dettagli

Gli interventi interesseranno in particolare la scuola elementare “Palumbo” alla frazione Casali e i plessi dell’infanzia di via Berlinguer e via Carmine Pagano. E’ stato possibile approvare il progetto, grazie alla partecipazione al bando del Miur per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr). Il responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente, Antonino Coppola e, il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria dell’Ente, Roberta Trezza, hanno espresso parere favorevole rispetto alla regolarità tecnica de contabile del procedimento.

Il commento

Soddisfatto il primo cittadino: “Con questo progetto, elaborato da giovani professionisti, avremo strutture sempre più sicure, con l’adeguamento alla vulnerabilità sismica degli edifici, la riqualificazione energetica ed interventi agli impianti elettrici. Opere con le quali si assicurerà una eccellente stabilità dei plessi, rinforzati in modo capil-lare, utilizzando strumenti e metodologie innovative”