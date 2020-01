Giovane beve alcolici e si sente male a Roccapiemonte: corsa in ospedale

Paura, venerdì sera, a Roccapiemonte, dove una ragazzina di 15 anni si è accasciata a terra davanti agli occhi increduli degli amici. L’episodio si è verificato in Piazza Zanardelli. La giovane, originaria di Castel San Giorgio, si è sentita male dopo aver mangiato e bevuto insieme ad alcune amiche. E, proprio mentre era in loro compagnia, si è sentita male perdendo anche conoscenza.

La corsa in ospedale

A soccorrerla è stata una donna che, resasi conto della gravità della situazione, ha prontamente allertato i sanitari del 118 che, in pochi minuti, sono giunti sul posto. Immediato il trasferimento all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dov’è stata presa in cura dai medici. Era in coma etilico. Ora, fortunatamente, le sue condizioni di salute sono migliorate e nelle ultime ore è stata dimessa.