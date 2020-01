Roccapiemonte, stop all'impianto di cremazione: le precisazioni del sindaco

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, dopo le decisioni della Regione Campania di sospendere tutti i progetti nei quali era prevista la realizzazione di impianti di cremazione, ha disposto la revoca della delibera di Giunta del 27 novembre scorso riguardante la presa d’atto della relazione istruttoria sulla proposta relativa alla finanza di progetto per l’affidamento in concessione, in regime di concessione nell’ambito delle forme di partenariato pubblico-privato dei lavori di "realizzazione di nuovi loculi, di un impianto crematorio per salme, di un cimitero per animali con loculi e fosse di interro oltre ad un impianto crematorio per animali da compagnia e di grossa taglia, all’interno del cimitero comunale con connessa gestione” .

Le precisazioni del sindaco: