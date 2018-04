Roccapiemonte, riattivato il terzo pozzo comunale: finiti i disagi

E’ stato riattivato il terzo pozzo dell'acquedotto comunale di Roccapiemonte che necessitava di interventi urgenti. Per questi ultimi lavori si era resa necessaria la sospensione idrica notturna per qualche giorno.

Il commento

“L'Amministrazione – scrive il sindaco Carmine Pagano - si scusa per i disagi eventualmente causati, così come si augura che sia apprezzato l'enorme impegno profuso per risolvere i numerosi problemi riscontrati dall'inizio del mandato e certamente non imputabili al proprio operato, ma ereditati dalla precedente gestione. Con la riattivazione e il ritorno alla piena funzionalità (già da ieri sera) del terzo pozzo dell'acquedotto comunale, si garantisce la massima efficienza ai cittadini in materia di erogazione idrica, ricordando a tutti che Roccapiemonte continua ad essere uno dei pochi Comuni della Campania a battersi per non passare alla gestione privata”.