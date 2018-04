Roccapiemonte, il sindaco rinuncia all'indennità di carica

Carmine Pagano, primo cittadino di Roccapiemonte, ha rinunciato all'indennità di sindaco per gli anni 2017 e 2018. I fondi saranno utlizzati per nuovi progetti. "E’ un gesto che mi sono sentito in dovere di fare. I miei compensi potranno essere utilizzati per migliorare la vivibilità dei cittadini di Roccapiemonte", ha detto il sindaco. La sua proposta era stata presentata nell’ultima riunione di Giunta Comunale. Le spettanze del primo cittadino Carmine Pagano saranno devolute ad altre attività di bilancio. "Non rappresenta uno spot politico elettorale - ha chiarito -, ma un semplice segnale per confermare la mia massima attenzione verso le problematiche dell’Ente. Forse non realizzeremo opere faraoniche grazie ai compensi ai quali ho rinunciato, ma di sicuro serviranno per fornire altre ed importanti risposte alla comunità".