Estorceva denaro ai compagni di scuola: arrestato 17enne di Salerno

Avrebbero avvicinato e minacciato dei compagni di scuola per estorcergli somme di denaro. Per questo due studenti minorenni dell’istituto alberghiero di Roccaraso (L'Aquila), fra cui un 17enne di Salerno, sono indagati per estorsione ed ora si trovano agli arresti domiciliari; un terzo ragazzo, maggiorenne, invece, è stato denunciato per favoreggiamento.

Le indagini

I carabinieri di Castel di Sangro, su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, sono entrati in azione dopo la denuncia da parte di alcuni giovanissimi dell’istituto, che sarebbero stati vittime di estorsioni e intimidazioni continue, con minacce di ritorsioni nel caso in cui avessero denunciato tutto ai genitori o agli insegnanti.