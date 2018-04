Ingerisce troppi farmaci, malore per l'ex sindaco Aliberti a Roccaraso

Paura, venerdì scorso, per Pasquale Aliberti, il quale è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Roccaraso.

I soccorsi

L’ex sindaco di Scafati, dopo aver ingerito troppi antidepressivi nelle ultime settimane, è stato trasportato all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, dove - riporta La Città - i medici lo hanno ricoverato nel reparto di Psichiatria. Qui Aliberti è stato sedato e curato per quasi due giorni, prima che firmasse i documenti per le dimissioni volontarie dal presidio ospedaliero.

L'inchiesta

L'inchiesta "Sarastra", in cui è indagato l'ex sindaco Aliberti e che ha portato allo scioglimento dello stesso consiglio comunale, mira a fare piena luce su quel presunto patto tra la classe politica ed esponenti di clan di camorra nell'Agro nocerino. Quello dei Loreto-Ridosso.Tra le accuse principali quella di scambio elettorale politico-mafioso, poi a seguire accuse di minaccia, violenza privata, aggravata dal metodo mafioso. Come l'abuso d'ufficio ed estorsione. La prossima udienza vedrà l'accoglimento o meno dell'incidente probatorio, insieme alle richieste per gli altri imputati, con le discussioni degli avvocati difensori.