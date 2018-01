Slavina travolge due sciatori a Roccaraso: uno è salernitano

E’ salernitano uno dei due sciatori travolti, ieri mattina, da una slavina all'Aremogna di Roccaraso. Uno di loro è rimasto ferito in maniera grave, mentre il secondo, quello originario della provincia di Salerno, è riuscito a liberarsi da solo, essendo stato coperto dalla neve solo parzialmente. Si tratta dell’avvocato Carlo Rinaldi, 66 anni, nato a Giffoni e residente a Pontecagnano.

La dinamica

Erano circa le 13 quando i due sciatori decidono di fare un fuoripista. Ma, durante il percorso sulla parte alta della pista nera, denominata Toppe del Tesoro, si stacca improvvisamente una slavina che li travolge in pochissimi secondi. A salvarli ci hanno pensato alcuni poliziotti, allertati da un volontario di vigilanza, che operano sulle nevi di Roccaraso. Muniti di Artva, pala e sonda, hanno raggiunto senza non poche difficoltà il luogo dell’incidente. Lo sciatore salernitano, come si diceva, è riuscito con una manovra di autosoccorso a liberarsi, rimanendo così illeso. Diversa la sorte per l’amico, un 55enne residente a Roccaraso, F.B le sue iniziali, che è stato subito trasportato all’ospedale dell’Aquila, dov’è tuttora ricoverato.