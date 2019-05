“Benvenuti in Italy”: il brano di Rocco Hunt che accompagnerà gli Azzurrini agli Europei Under 21

Verrà presentato da Figc e Sony, martedì 21 maggio, a Milano “Benvenuti in Italy”, il singolo del rapper salernitano Rocco Hunt che accompagnerà il cammino degli Azzurrini agli Europei Under 21 del prossimo giugno.

Alla presenza del presidente della FIGC Gabriele Gravina e del tecnico della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio, dunque, sarà possibile conoscere le parole e la musica che scandiranno i passi dell’Italia Under 21 nel cammino europeo, in programma in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno. Tanta curiosità.