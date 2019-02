Rofrano, Antonio Ambruosi scompare nel nulla: la denuncia dei familiari

Il piccolo paese di Rofrano è in angoscia per le sorti di Antonio Ambruosi. L’uomo, di 56 anni, è uscito sabato mattina dalla sua abitazione, situata nella frazione di San Menale, facendo perdere le sue tracce. I familiari, molto preoccupati, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri denunciandone la scomparsa. Secondo le prime indagini il 56enne, tre anni fa, si sarebbe recato in autobus alla stazione di Vallo Scalo.

L’identikit

Ambruosi è alto 168 centimetri circa, ha una corporatura abbondante ed un grande neo sul lato destro del naso; ha due occhi castani e capelli scuri. Al momento della scomparsa indossava abiti scuri e non sembrava essere in stato confusionale.

I numeri da contattare

Chi ha notizie dell’uomo può contattare i Carabinieri della Stazione di Laurito al numero 0974/954002 o i nipoti Pasqualino (349/6187459) ed Enzo (345/6920544).