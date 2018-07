Passeggia in una galleria sull'A2: 43enne salvata dalla Polstrada

Paura, nella serata di ieri, lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo”, dove una 43enne rumena è stata fermata mentre passeggiava all’interno della galleria di Contursi Terme.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti. Sul posto, in pochi minuti, sono giunti gli agenti della polizia stradale di Eboli, che l’hanno subito bloccata. La straniera, in stato confusionale, ha riferito di voler prendere un autobus per tornare in Romania. Ora le sue condizioni di salute sono buone.