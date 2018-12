Una coppia salernitana su Canale 5 per "The Wall": Franco e Rosa conquistano tutti

Applausi e consensi, per Franco Cuomo e Rosa Cerabona, coppia di coniugi salernitana che, il 12 dicembre, ha preso parte al programma The Wall, su Canale 5, condotto da Gerry Scotti. Quest'ultimo si è complimentato per l'eleganza del signor Franco, già presidente del comitato di quartiere in cui risiede, e per la simpatia della scaramantica Rosa, già partecipante del programma Le Velone ed ora munita di corno per affrontare il quiz.

Tutti a far il tifo per Rosa e Franco, dunque, il cui sogno sarebbe quello di poter fare il giro del mondo per festeggiare i 50 anni di nozze. I coniugi, seppur portando a casa un importo inferiore rispetto a quello ottenuto durante il gioco, per via di una scelta di uno dei due concorrenti, hanno conquistato scroscianti applausi e i complimenti dallo stesso Gerry Scotti.