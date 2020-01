Cento candeline per nonna Rosa: festa grande a Trentinara

Cento candeline per la signora Maria Rosa Marino: Trentinara in festa, ieri, per augurare il meglio alla anziana che incarna un pezzo di storia per l'intera comunità.

Il pensiero

"Sinceri auguri alla signora Maria Rosa Marino, preziosa testimone di un secolo di storia", ha detto il sindaco Rosario Carione che ha fatto visita alla centenaria, donandole anche una targa a nome dell'amministrazione. Gioia grande tra familiari e conoscenti.