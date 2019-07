Dramma a Roscigno, anziano precipita in un pozzo: vivo per miracolo

Dramma, questa mattina, a Roscigno, dove un anziano di 79 anni è scivolato accidentalmente in un pozzo situato a poca distanza dalla sua abitazione.

I soccorsi

Per fortuna è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno deciso di trasportarlo in eliambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri di Bellosguardo.