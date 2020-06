"Suo nipote ha investito una persona", anziana truffata a Buccino: è caccia a due malviventi

Truffatori in azione nel Vallo di Diano. Questa volta è stata raggirata da due malviventi un’anziana, vedova e senza figli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Questa mattina i due malintenzionati si sono recati davanti alla sua abitazione raccontandole che suo nipote aveva travolto una persona con la macchina e che la vittima era stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ma, per evitargli problemi con la giustizia, sarebbero serviti 5 mila euro. La donna, preoccupata per le sorti del familiare, si è convinta a dargli quanto aveva in casa, ossia 2400 euro. Poi i due sono andati via senza lasciare tracce. La malcapitata si è resa conta del raggiro dopo aver parlato con il nipote al telefono. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza ed avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi .