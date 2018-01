Roscigno Vecchia, il Parco Nazionale del Cilento finanzia la messa in sicurezza

Al via la messa in sicurezza della zona di ingresso, sia principale che secondaria, alla piazza del suggestivo borgo di Roscigno Vecchia. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha, infatti, stanziato la somma di 39.500 euro per i lavori.

L'ordinanza

Il sindaco Pino Palmieri era stato costretto ad emettere un’ordinanza che vieta l’accesso al borgo, a causa del pericolo di crolli. Ora, con la messa in sicurezza, Roscigno Vecchia potrà dunque nuovamente essere visitata.