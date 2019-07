Rotary Club di Scafati-Angri-Real Valle Centenario: il nuovo presidente è Carmen Battipaglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è celebrata il 5 luglio 2019 la cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club di Scafati Angri Real Valle Centenario, nel suggestivo scenario dell’Hotel “Due Torri” in Maiori. Dopo aver dato inizio alla serata, con il saluto alle Bandiere e l’inno del Rotary, l’antica tradizione dello scambio della campana e del martelletto ha visto il Presidente uscente dell’anno 2018/19, Avv.to Salvatore Giordano, consegnare il collare per l’anno 2019/2020 all’Avv.to Carmen Battipaglia ,entrambi commossi e applauditi dal folto numero dei presenti. Una serata partecipata, allietata dalla presenza oltre che dai familiari dei soci, dai Presidenti di altri club, dai giovani Rotaractiani e da ospiti di risonanza, quale il coinvolgente Fabrizio Rocca, conduttore televisivo e personalità del mondo dello spettacolo che ha sottolineato il piacere di essere in un Club condotto in maniera così amicale. Il Presidente uscente, ha ringraziato il Consiglio direttivo ed i Soci per la splendida annata che ha consentito grazie alla collaborazione di tutti, di realizzare, con impegno e determinazione, molti services di spessore nel sociale e su tutto il territorio di appartenenza, consegnando la massima onorificenza del Rotary: la spilla di Paul Harris , a tre soci che si sono distinti per il loro costante impegno nel corso dell’anno. La neo Presidente Avv.to Carmen Battipaglia, nel suo discorso di insediamento, dopo aver presentato il Consiglio Direttivo al club, ha inteso ribadire il valore morale che comporta la missione di essere Rotariani, attraverso le azioni tese a migliorare il territorio in cui si orbita , ad essere uomini e donne che hanno a cuore il futuro dell’umanità, con uno sguardo al sociale, alla cultura, alle persone che hanno bisogno, provvedendo al contempo alla crescita del Club con generosità di pensiero e fantasia d’intenti e, affinché lo stesso club si arricchisca di “nuovo”, a coltivare la costante presenza del Rotaract e dell’Interact ,forza e linfa continua per il futuro del Rotary . Significativo è stato il suo il riferimento alle parole pronunciate dal Presidente del R.I. Mark Daniel Maloney, “Rotary connects the World” (Il Rotary connette il mondo). Con questa aspettativa che apre al mondo e alla collaborazione, il Rotary permette di “connettersi gli uni con gli altri “, anche attraverso le diversità .Altro concetto cardine del presidente Maloney messo in risalto è stato quello di rendere la famiglia partecipe e “non in concorrenza con il Rotary” :una sorta di “Famiglia allargata” ma capace di rappresentare degnamente i valori e l’essenza stessa del Rotary.

“……E’ necessario quindi essere più coerenti, cambiare stile, adeguare le proprie abitudini e soprattutto credere nel Rotary, orgogliosi del nostro essere, come sottolineava Paul Harris , “cittadini senza passaporti, esercito senza fucili”, uniti da qualcosa di più della semplice appartenenza all’associazione”.

L’Avv.to Battipaglia infine ha comunicato che vari, tanti, anche quest’anno, saranno i services in programma, in parte in continuità con quanto avviato lo scorso anno, in parte con quel quid di nuovo che differenzia e personalizza un anno da un altro.La serata è stata poi resa particolarmente gradita da raffinate prelibatezze culinarie ,da gustose bevande e dal coinvolgente taglio della torta che ha visto insieme i soci tutti del Club per formulare gli auguri di uno splendido anno sociale.