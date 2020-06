Nuova rotatoria all'incrocio tra via Rocco Cocchia e via dei Mille: al via i lavori

Al via, a giorni, i lavori per una nuova rotatoria all'incrocio tra via Rocco Cocchia e via dei Mille, nella zona orientale della città. L'obiettivo è garantire una viabilità più fluida ed una maggior sicurezza del transito veicolare, a tutela anche della pubblica incolumità.

Il commento

Grande soddisfazione, da parte del consigliere comunale Fabio Polverino, tra i promotori dell'intervento: "È un intervento che ho personalmente portato avanti raccogliendo oltre 150 firme dei residenti della zona e che l'Amministrazione ha inserito tra gli interventi di riqualificazione dei quartieri", ha detto Polverino.