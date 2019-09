Ascea, rubata la corda di recinzione che protegge le tartarughine

"Ci abbiamo pensato un pò prima, se fosse il caso di rendere pubblica la notizia o meno. Perchè non vogliamo avviare pubbliche lapidazioni (e vi preghiamo di non farlo). Però vorremmo dire alla persona che, prima che montassimo il presidio al nido di Ascea (quello due discese dopo il Sunset), ha rubato la corda di recinzione facendoci trovare solo i pali, che se avesse aspettato il nostro arrivo e ce l' avesse chiesta, la corda gliela avremmo regalata"

E' quanto scritto sul gruppo Facebook "Tartarughe marine in Campania", dopo un inqualificabile gesto da parte di ignoti che hanno portato via la corda di recinzione che proteggeva il nido delle Caretta Caretta ad Ascea. "Col suo gesto, oltre ad aver compiuto un furto, e non ci sono altri modi per definirlo, ha messo a rischio la nidificazione di una spece in via d' estinzione, e che tanti si sono adoperati a segnalare, identificare e proteggere con amore. Infatti come vedete ci sono anche delle pedate accanto al punto di emersione dei piccoli. Ovviamente un nido senza corda viene calpestato", hanno concluso i volontari.