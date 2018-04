Camerota, vandali in azione al Porto: rubata la ringhiera del Molo

Vandali in azione al porto di Camerota: sono state rubate circa cinquanta barre in acciaio dalla ringhiera del molo di sopraflutto. A segnalare il caso alla Capitaneria di Porto è stato il consigliere di minoranza Sara Infantini, come riporta Infocilento.

L'appello

“Mi auguro – ha detto il consigliere – che chi di competenza avvii subito le indagini per risalire ai responsabili che vanno puniti con sanzioni esemplari”. Infine, l'appello al Comune di Camerota affinché “provveda a mettere in sicurezza la ringhiera per evitare che qualcuno si faccia male”.