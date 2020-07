Vede i tatuaggi ed aggredisce i sanitari del 118 al Ruggi: "Via Satana"

Momenti di tensione, questa mattina, al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove, intorno alle 4, un paziente con problemi psichici ha aggredito il personale del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aggressione

Il quarantenne salernitano giunto in ambulanza - riporta Salernonotizie - ha iniziato ad inveire contro gli operatori sanitari sostenendo che uno di loro apparteneva ad una setta satanica in quanto aveva dei tatuaggi sul braccio. Per questo si è scagliato contro di loro ed è stato necessario l’intervento della vigilanza per riportarlo alla calma. Solo qualche lieve ferita per gli operatori del 118.