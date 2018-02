Boom di accessi al Pronto Soccorso del Ruggi, in arrivo nuove barelle pieghevoli

Sono in arrivo 50 nuove barelle pieghevoli per fronteggiare le emergenze, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno. Dopo il boom di accessi negli ultimi giorni, specie per via del virus influenzale, si erano creati molti disagi per gli operatori del 118.

Il caso

Questi ultimi, infatti, dopo il trasporto dei pazienti in ospedale, erano costretti ad attendere molto tempo prima di avere nuovamente le barelle, per via del lento trasferimento delle persone soccorse sui lettini dell’ospedale che, dato l'afflusso, risultavano di numero insufficiente rispetto alle esigenze. Rinforzata anche la presenza dei medici di guardia di notte.