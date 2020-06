Salerno, la Carisal dona nuove attrezzature sanitarie al Ruggi

Si svolgerà mercoledì 1 luglio, alle 15, presso l’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, la cerimonia di consegna dell’attrezzatura sanitaria acquistata con i fondi raccolti nell’ambito del Festival della Filantropia, promosso a Salerno dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, con la collaborazione della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus.

I partecipanti

L’evento si svolgerà alla presenza dei maggiori rappresentanti delle Istituzioni coinvolte: il presidente e il direttore della Fondazione Carisal e per l’Azienda Ospedaliera: il direttore generale Vincenzo D’Amato, il direttore sanitario Anna Borrelli, il Primario del Reparto Davide Di Gennaro e il dirigente medico responsabile Giuseppe Scimone. Parteciperanno al momento ufficiale della consegna della nuova attrezzatura, inoltre, lo staff del reparto dell’Ospedale e della Fondazione Carisal, impegnata nell’organizzazione dell’iniziativa filantropica con la realizzazione di due eventi di fundraising in occasione del “Fit Walking San Michele” del 29 settembre 2019 e dell’“Aperipizza Sociale e Musica” del 1 ottobre 2019, resi possibili grazie alla sensibilità e generosità di diverse associazioni, enti, istituti scolastici e sponsor del territorio.

I promotori

In particolare, sono stati coinvolti: il Comune e la Provincia di Salerno per la concessione del Patrocinio morale, il Teatro Pubblico Campano per l’utilizzo della Sala Pasolini, i partner: Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Associazione Culturale Estro Armonico con il Coro Giovanile il Calicanto, Associazione Vela - Centro Servizi Sociali, Confraternita di San Pietro a Corte, CSI Salerno, Fit Walking Atletica Arechi Salerno, Giardino della Minerva, Istituto Scolastico “Alfano I” di Salerno con l’Orchestra giovanile Etno popolare per la musica napoletana, Istituto scolastico “Roberto Virtuoso” di Salerno, Polisportiva Guiscard Salerno; gli Sponsor fornitori di prodotti, materie prime e gadget: Azienda Agricola di Nicola Palma; BE.VI.D’O.RO, De Luca Attrezzature per la Ristorazione , Enjoy, Lions Clubs International - Branch Salerno Minerva, Moio Biologico, RPN granulati ecologici, Sorrentino Salumi Italiani, Terra Orti e Vicidomini all-in-one; i media partner: Cronache di Salerno, Telenuova e la web Radio Pantakù.

