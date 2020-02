Colpisce un agente e tenta la fuga dal Ruggi alla Tangenziale: detenuto nei guai

Tenta la fuga dall’ospedale per non tornare in carcere. E’ accaduto, lunedì sera, al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è giunta un’auto di servizio della Polizia Penitenziaria con a bordo un detenuto che doveva essere sottoposto ad una visita.

La fuga a piedi

Secondo una prima ricostruzione - riporta Cronache - l’uomo, mentre stava scendendo dalla vettura, si è scagliato contro uno dei poliziotti e dopo averlo scaraventato con la testa contro il violante si è dato alla fuga dirigendosi verso il parcheggio interno all’ospedale di via San Leonardo. Ha tentato di raggiungere, attraverso alcuni terreni e approfittando del buio, la stazione di servizio situata sulla Tangenziale, a ridosso proprio del nosocomio. Dopo circa mezz’ora, però, è stato rintracciato e bloccato dai poliziotti mentre cercava di raggiungere il bar dell’autogrill. Dopo l’identificazione da parte degli agenti della Questura, il detenuto, con precedenti penali, è stato rinchiuso nuovamente nella casa circondariale di Fuorni. L’agente ferito alla testa, invece, è stato visitato dai medici e giudicato guaribile in sei giorni di prognosi.