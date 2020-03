Emergenza Coronavirus, il Ruggi ringrazia i benefattori: ecco come sostenere i sanitari

Solidarietà e aiuti, da parte di cittadini, imprenditori e associazioni, per la Sanità Pubblica, in questa delicata emergenza sanitaria. L'AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", in un momento così difficile, sta ricevendo sostegno da parte di chi organizza raccolte di fondi e ad effettuare donazioni per le esigenze correlate all'emergenza Coronavirus.

La Struttura Commissariale dell'AOU "Ruggi" di Salerno esprime il proprio ringraziamento e il convinto apprezzamento per la generosa sensibilità manifestata. Con l'occasione fa presente che, in caso di iniziative di raccolta fondi, potrà essere inviata una comunicazione, a mezzo mail, all'indirizzo direzione.generale@sangiovannieruggi.it

I riferimenti

Nel caso in cui le donazioni siano effettuate da cittadini, potrà essere utilizzato I'IBAN 1T36 MOlO 3015 2000 0006 3667 994 - relativo al c/c AOU Salerno attivo presso il Monte dei Paschi di Siena -sede di Salerno, indicando come causale "DONAZIONE COVID-19" L'Azienda utilizzerà i contributi di solidarietà pervenuti per l'acquisto di attrezzature, dispositivi, beni e servizi e per la realizzazione di iniziative necessarie a migliorare le attività di cura e di assistenza ai pazienti COVID.