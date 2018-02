Chiedeva soldi per i bimbi malati del Ruggi: nei guai finta volontaria

Raccoglieva soldi tra i degenti dell'ospedale “Ruggi d'Aragona” spacciandosi per una volontaria di un’associazione onlus inesistente. Per questo una 42enne, originaria di Mercato San Severino, è stata denunciata con l’accusa di truffa dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Salerno, allertati da una guardia giurata che si era accorta della sua presenza.

Il blitz

La finta volontaria è stata trovata in possesso di ricevute debitamente compilate e circa 40 euro che, secondo i militari dell’Arma, sarebbero il ricavato della truffa messa a segno nei confronti di ricoverati e familiari presenti nel reparto di Pediatria. La donna è stata condotta presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo che si è celebrato ieri: è indagata a piede libero poiché il giudice non ha convalidato l’arresto.