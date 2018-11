Rischia di perdere la sua bimba, ma poi le dà la vita: nuovo piccolo miracolo al Ruggi

Ha rischiato di perdere la bimba che portava in grembo e, così, ha cambiato ginecologo a tre giorni dal parto, dando alla luce la splendida Desirée Maria. Nuovo piccolo miracolo, presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove Annalisa Vitulano, 33enne di Nocera Inferiore è riuscita a diventare mamma. “Ho rischiato di perdere la piccola per un’errata gestione della gravidanza da parte del mio primo ginecologo. Ci siamo trovati a 39 settimane in una situazione davvero molto complicata”, ha raccontato la 33enne che, per salvare la sua piccola, si è rivolta al ginecologo Mario Polichetti del reparto Gravidanza a Rischio del Ruggi.

Il ringraziamento

“Gli ultimi esami davano tutti esito negativo e per questo, dopo un consulto con i miei familiari, abbiamo chiesto aiuto al dottore Polichetti: appena ho parlato con lui al telefono aveva già capito di cosa si trattava e non ha perso tempo: nessuno si sarebbe preso una responsabilità così grande, ma il dottore Polichetti ha compiuto un miracolo insieme a tutto il personale dell’ospedale di Salerno. Se non ci fosse stato lui, ora non so come sarebbe finita. Dal Ruggi ho ricevuto una prova di eccellenza senza confini e non smetterò mai di dire grazie a chi mi ha fatto diventare madre. Oggi mia figlia è una bambina sana”, ha concluso commossa mamma Annalisa che, insieme al marito, Antonio Iennaco, ha potuto abbracciare la piccola Desirèè Maria.