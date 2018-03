Gravidanza complicata, giornalista della Turchia partorisce al Ruggi

Una bella notizia arriva dall'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. Meral Tosun, corrispondente in Italia per la televisione di Stato della Turchia, ha dato alla luce un bambino grazie all'équipe guidata dal dottore Mario Polichetti.

La storia

Si prospettava un parto particolarmente complesso per via di complicanze chirurgiche nel corso del primo intervento di taglio cesareo, avvenuto a Roma, e per questo la giornalista turca ha voluto affidarsi alla équipe operatoria della gravidanza a rischio di Salerno e al dottore Polichetti. "Siamo contenti che tutto sia andato bene” commenta Polichetti, che spiega: "Importante è stato l'apporto anche del dottore Joseph Allegro. Salerno è all'avanguardia da questo punto di vista, grazie anche al lavoro fatto in questi anni dal dottore Raffaele Petta".

La Tosun, nei giorni scorsi a Salerno per una visita di controllo insieme al marito Emilio Sessa, diplomatico italiano, ha al suo attivo interviste importanti come quella effettuata al premier Paolo Gentiloni e oggi, da Roma, racconterà le elezioni Politiche italiane per la televisione turca Trt, acronimo di Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu.