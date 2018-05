Ruggi d'Aragona, imprenditore intossicato dal botulino

Un imprenditore salernitano, R.P le sue iniziali, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” a causa di una zuppa precotta che ha rischiato di essergli fatale.

Il caso

A raccontarlo – riporta La Città – è stato lui stesso parlando con alcuni familiari. L’uomo, per via di un’intossicazione da botulino, è dovuto rimanere due giorni in Rianimazione prima di essere trasferito nel reparto di Malattie Infettive. Ora, fortunatamente, le sue condizioni di salute sono migliorate.