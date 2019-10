Ruggi d'Aragona, chiesto un incontro per stabilizzare i dipendenti

La segreteria provinciale della Uil Fpl Salerno e la delegazione aziendale ha chiesto un incontro urgente al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria "Ruggi D'Aragona" per applicare la procedura individuata di stabilizzazione a tutti i lavoratori precari dell’Azienda per non creare inopportune discriminazioni tra lavoratori. "Da sempre il sindacato è a fianco dei lavoratori precari e del loro diritto a realizzare una posizione lavorativa dignitosa in quanto patrimonio umano e professionale del nostro territorio", hanno spiegato i vertici della Uil Fpl.