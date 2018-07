Ruggi, la denuncia di un lettore: "Sette mesi per un elettroencefalogramma"

Liste di attesa sempre più lunghe all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Un nostro lettore ci segnala che, lo scorso 27 luglio, ha prenotato un esame di elettroencefalogramma. E dovrà farlo tra sette mesi (210 giorni), ossia il 21 febbraio del 2019. Un caso simile a quello di altri utenti denunciati anche sui giornali che testimonia, ancora una volta, come la sanità, anche in provincia di Salerno, non funzioni come dovrebbe. Sette mesi per fare un solo esame.