Dramma al Ruggi, ragazza partorisce la figlia e poi muore di tumore

Tragedia, oggi, all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove una ragazza di 30 anni è deceduta dopo aver dato alla luce la sua bambina.

Il dramma

La ragazza di 30 anni, originaria di Bracigliano ed alla 34esima settimana di gravidanza, è giunta in gravi condizioni presso il nosocomio di via San Leonardo, dopo essere stata in due strutture ad Avellino e Benevento. Avvertiva difficoltà respiratorie ed ha rischiato di abortire. Dopo alcuni giorni di cure, la giovane è stata sottoposta ad un parto cesareo che, fortunatamente, è riuscito. Ma, proprio durante l’operazione, i medici si sono resi conto della presenza di un tumore alla trachea che purtroppo, a distanza di oltre dieci giorni dal parto, l’ha sottratta all’amore della sua famiglia.