Colpito da arresto cardiaco in ambulanza: muore neonato al Ruggi

Dramma all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove, mercoledì pomeriggio, è deceduto un neonato di appena 4 mesi a causa di un arresto cardiocircolatorio..

L’odissea

Il piccolo, nato con una malformazione cardiaca, stava per essere trasportato all’ospedale “Monaldi” di Napoli per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico a cuore aperto. Soltanto che – riporta Cronache – mentre si trovava in ambulanza qualcosa è andato storto. Il neonato, infatti, è stato colpito da tre arresti cardio circolatori. A quel punto l’equipe specializzata del 118 ha cercato in tutti i modi di salvargli la vita: cambio di rotta e corsa folle verso l’ospedale di Salerno dove il piccolo è già arrivato in pericolo di vita. A nulla è servita la corsa contro il tempo: poco dopo l’arrivo al pronto soccorso il suo cuore ha smesso di battere. Distrutti dal dolore i familiari originari di Cosenza.