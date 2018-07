Ruggi, muore dopo un intervento al rene: sette indagati

Sono sette le persone indagate, tra medici e infermieri, iscritti nel registro degli indagati per la morte di Tonino Mucciolo, deceduto lo scorso 25 giugno dopo un’operazione al rene avvenuta presso l’azienda ospedaliera-universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’inchiesta

Nella giornata di ieri il medico legale Giovanni Zotti ha eseguito l’autopsia sul cadavere. Il responso è atteso per i prossimi giorni. La famiglia, che è stata ascoltata ieri dagli inquirenti, ha presentato una denuncia per omicidio colposo. I carabinieri, intanto, hanno acquisito le cartelle cliniche. In occasione dei funerali, che molto probabilmente saranno celebrati domani nel comune di Aquara, l’amministrazione comunale proclamerà il lutto cittadino.