Sanità, Borreli e Memoli confermati al vertice del "Ruggi d'Aragona"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha firmato il decreto di nomina per Vincenzo D’Amato che, come annunciato nei giorni scorsi, è stato scelto come direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Le nomine

Nella giornata di ieri, D’Amato ha confermato nei loro ruoli Ferdinando Memoli, che passa da subcommissario a direttore amministrativo, e Anna Borrelli come direttore sanitario. Una scelta di continuità scaturita dal lavoro svolto nel corso dell’emergenza sanitaria.