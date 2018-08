Nasce a sole 24 settimane: nuovo "miracolo" al Ruggi di Salerno

Nuovo miracolo nel reparto di “Gravidanze a rischio” dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La storia

La piccola - riporta Le Cronache - nata a sole 24 settimane di gravidanza, appena 530 grammi di peso, si è aggrappata con forza e tenacia alla vita senza mollare mai circondata dall’amore della sua famiglia. Ad aiutarla quotidianamente l’intero staff del reparto del nosocomio di via San Leonardo con cure e tanto affetto. La bimba ce l’ha fatta, dopo 119 giorni di preoccupazioni e attesa. “Abbiamo sofferto tanto – dichiara Giuseppe, padre della piccola – ma senza mai perdere la speranza. Finalmente vediamo la luce fuori dal tunnel. Mia figlia adesso sta bene e ha fatto ritorno a casa. Medici, infermieri e personale del reparto Tin di Salerno sono stati eccezionali. Non smetterò mai di dirgli grazie, insieme a mia moglie e alla nostra famiglia, per aver salvato la nostra bambina”.