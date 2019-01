Intervento unico al mondo: Petta e Polichetti su Rai2, ospiti de "I fatti vostri"

Due medici salernitani dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” sotto i riflettori nazionali, e non per la prima volta.

La curiosità

Il direttore del reparto di Gravidanza a rischio Raffaele Petta e il ginecologo Mario Polichetti sono stati ospiti, stamattina, della trasmissione ”I fatti vostri”, condotta da Giancarlo Magalli, e in onda su Rai 2. Nel corso del programma televisivo i due medici si sono soffernati su un intervento unico al mondo eseguito, di recente, nel loro reparto. I due ginecologi sono diventati famosi per numerosi interventi, molti dei quali rischiosi, svolti presso il plesso di via San Leonardo. Lo scorso mese di dicembre, ad esempio, hanno asportato una enorme massa tumorale del diametro di circa 35 centimetri, con un peso di 15 chili da Bernadette, una paziente incinta di 38 anni residente a Salerno. Proprio quest'ultimo caso è stato al centro del dibattito sulla Rai. Tutti con gli occhi incollati allo schermo.