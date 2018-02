Ruggi, rappresentante in sala operatoria senza permesso: scatta l'ispezione

La rappresentante di una ditta fornitrice di protesi sarebbe stata fotografata mentre si trovava all’interno di una sala operatoria di Ortopedia senza autorizzazione. La segnalazione – rivela Il Mattino - è giunta all’attenzione della direzione strategica dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, che ha inviato anche una ispezione, che però non ha rilevato alcuna presenza esterna.

Il caso

Nel mirino è finita una professionista delle imprese produttrici e distributrici di dispositivi medici, specializzata sul prodotto. Come previsto dalla legge, su richiesta del clinico, questa figura fornisce supporto tecnico applicativo per il miglior utilizzo del dispositivo medico dell’impresa per cui svolge la propria attività. È autorizzato a entrare in sala operatoria solo se la sua presenza è richiesta dal clinico e previa autorizzazione dell’amministrazione della struttura sanitaria, nel rispetto di tutti i protocolli delle strutture ospedaliere nelle quali è previsto tale servizio connesso alla fornitura del dispositivo medico. Lo specialista di prodotto, però, non può partecipare attivamente e direttamente alla procedura medica e toccare il paziente. Non può inoltre interagire col paziente senza la presenza del medico. L’ispezione di ieri mattina, ordinata dalla direzione medica di presidio, non ha riscontrato alcuna presenza estranea, anche se, secondo la denuncia degli operatori, la specialista sarebbe poi rientrata nel pomeriggio, fino alla chiusura delle attività di sala operatoria. Le indagini interne sono tuttora in corso.