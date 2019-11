Ruggi, al via il bando per l'assunzione di 160 infermieri

L’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ha bandito un concorso per 160 assunzioni di infermieri a tempo indeterminato con la riserva del 40% dei posti per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato 36 mesi di anzianità a tempo determinato. Per gli Osservatori Socio Sanitari si prevede che sia l’Asl a bandire il concorso rispetto al quale il Ruggi d’Aragona dovrebbe convenzionarsi.

Le critiche

Ad annunciare il nuovo bando è la segreteria provinciale Fp Cgil insieme ai delegati Rsu/Rsa della struttura ospedaliera di via San Leonardo che precisano: “Il nostro impegno continua per le assunzioni di tutte le figure professionali carenti nella nostra azienda: i fisioterapisti, i logopedisti, le ostetriche per i quali ancora non sono state previste ancora procedure di assunzione, compresi autisti e addetti alla cucina. Urge intervento rapido anche per i tecnici di laboratorio per i quali è stato bandito un concorso quasi un anno fa e si procede con estrema e colpevole lentezza”.