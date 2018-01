Unità di Cardiochirurgia: il "Ruggi" di Salerno primo ospedale del Sud

Tra i primi in Italia per numero di interventi di bypass aortocoronarici nel biennio 2015-2016, nel 2016 primo ospedale in Italia per mortalità coronarica, negli interventi di chirurgia valvolare la mortalità inferiore alla media nazionale. Ecco i dati che premiano il "Ruggi" di Salerno e la sua unità di Cardiochirurgia. I risultati provengono dal Ministero della Salute e li fornisce l’Agenas, l’agenzia che sviluppa il Programma Nazionale Esiti (PNE) per il Governo.

L'encomio

Nel frattempo il direttore generale Giuseppe Longo ha inviato una lettera a tutto il personale in servizio. Un encomio per il lavoro svolto nele ultime ore del 2017 e nelle primissime del 2018. "Sento il dovere di esprimere il mio sincero apprezzamento a tutto il personale medico, infermieristico e tecnico-amministrativo-professionale in servizio negli Ospedali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona per il lavoro egregiamente svolto nei giorni 31 dicembre 2017 e 1 gennaio 2018. La vostra opera ha infatti efficacemente contribuito a realizzare un brillante esempio di buona sanità, sia per l’eccellenza medico-chirurgica prestata che per la buona assistenza garantita ai malati con alti livelli di professionalità, competenza ed umanità.Consapevole che tali livelli assistenziali sono quotidianamente

assicurati da parte di tutti i dipendenti dell’AOU ai nostri ricoverati, nonostante le difficoltà dovute in primo luogo dalla carenza di personale, colgo l’occasione per esprimere a voi tutti il mio ringraziamento e i miei più sinceri auguri di buon 2018".