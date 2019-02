Si opera per dimagrire, muore docente salernitano: i familiari sporgono denuncia

Dramma all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove un docente salernitano di 50 anni, G. N le sue iniziali, è deceduto dopo il trasferimento dal nosocomio “Fatebenefratelli” di Benevento, dove si era sottoposto ad un intervento di riduzione della massa grassa.

I soccorsi

Dopo l’operazione, avvenuta qualche giorno fa, l’uomo torna a casa per proseguire la cura prescritta dai medici. Ma, a distanza di tre giorni, inizia a sentirsi male. I familiari, preoccupati, decidono di portarlo nuovamente in ospedale a Benevento; di lì, però, viene condotto d’urgenza al “Ruggi” di Salerno, dove, a causa delle gravi condizioni di salute, morirà nel giro di poco tempo. Non si conoscono ancora le cause del decesso, sarà l’autopsia a fare chiarezza su quanto accaduto. Intanto le cartelle cliniche redatte dai due ospedali sono stati sequestrate dai carabinieri, i quali sono intervenuti a seguito della denuncia presentata dai familiari del 50enne.