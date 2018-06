Ruggi, stop ai ricoveri d'estate: si operano solo le urgenze

Disagi in occasione della stagione estiva all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’avviso

“A partire dal 1 luglio fino al 31 agosto siano sospesi i ricoveri programmati (con blocco dello scorrimento delle liste di attesa)”. E’ quanto si legge in un documento inviato dal direttore sanitario Cosimo Maiorino ai direttori medici dei presidi, ai direttori dei dipartimenti e a quelli dei reparti, al direttore generale Giuseppe Longo e al direttore amministrativo Oreste Florenzano. Ovviamente – riporta La Città – sono esclusi i ricoveri in programma che afferiscono all’area onco–ematologica oltre a effettuare regolarmente anche i ricoveri per le sostituzioni dei defibrillatori e quelli per le cardiopatie che necessitano di trattamenti emodinamici. La decisione scaturisce da una nuova organizzazione del lavoro a causa del personale insufficiente. Tutte le attività ordinarie di emergenza–urgenza sono garantite, sempre per far fronte alla carenza di personale insieme alla sospensione dei ricoveri già programmati Maiorino ha indicato i principi che i direttori sanitari medici di presidio dovranno seguire per adeguare le “risorse disponibili alla domanda sanitaria nell’ambito dell’urgenza”.