Ruggi d'Aragona, tagliati 50 posti letto per l'estate: i disagi nei reparti

Disagi in vista al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Da lunedì 22 luglio, infatti, inizia l’accorpamento dei reparti di oncologia con malattie dell’apparato respiratorio e di cardiologia con clinica cardiologico. E’ quanto prevede il piano della direzione sanitaria per l’estate. In tutto saranno 50 i posti letto chiusi fino al 31 agosto. I tagli sono scattati a causa della difficoltà nel reperire personale e delle ferie dei dipendenti.

I tagli

I posti letti chiusi saranno: 4 in malattie dell’apparato respiratorio, 3 in oncologia, 14 in medicina interna, 4 in nefrologia, 3 in neurologia, 14 in cardiologia, 6 in clinica cardiologica, 2 in chirurgia generale. E i dieci posti di chirurgia generale sono comprensivi di 1 posto di chirurgia toracica. Dunque, saranno 50 i posti letto in meno dei reparti se si considerano anche gli accorpamenti dei reparti.