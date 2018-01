Ruggi, la precisazione: "Mai negati esami TC in urgenza"

Dopo delle informazioni circolate su alcuni quotidiani, la Direzione Strategica del Ruggi "smentisce nella maniera più assoluta di essere stati nella impossibilità di eseguire esami TC in urgenza nei giorni scorsi". Il dipartimento di diagnostica per immagini della AOU con le UOC di Radiologia e la UOC Neuroradiologia possiede 2 TC (più una terza in Radioterapia) "e mai si è nelle condizioni di non poter eseguire TC urgenti", si legge sulla nota.

La precisazione