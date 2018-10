Ruggi: uomo in crisi di panico resta bloccato in ascensore

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove un uomo è rimasto chiuso all’interno di un ascensore.

I soccorsi

L’uomo ha chiesto ripetutamente aiuto in preda ad una crisi di panico. E così, in suo soccorso, sono arrivati i volontari della pubblica assistenza “Angeli della Strada” di Pontecagnano che, proprio in quei minuti, erano di servizio presso il nosocomio di via San Leonardo. I volontari hanno forzato la porta riuscendo a mettere in salvo il malcapitato che è stato prontamente visitato dal personale sanitario.